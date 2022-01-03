Морозовск, Ростовская область, 3 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Ростовской области житель Морозовска получил ожоги при пожаре в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

О возгорании в частном доме на улице Парижской Коммуны в Морозовске стало известно утром 2 января. Огнём пройдена площадь 20 кв. метров. Благодаря оперативным действиям пожарных спасен мужчина 1965 года рождения. Он с ожогами доставлен в больницу.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.