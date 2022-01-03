Берлин, , 11:32 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает в январе 2022 г. встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопросов двусторонних отношений России и Германии. Об этом 3 января пишет Bild.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что Шольц намерен взять вопрос выстраивания германо-российских отношений под контроль — личный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Путин поздравил с Рождеством и Новым годом канцлера Германии Шольца. В сообщении он выразил надежду на укрепление отношений между РФ и Францией, а также РФ и ФРГ.

«Президент РФ поздравил с Рождеством и Новым годом … федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца… выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям», — отмечает пресс-служба Кремля.