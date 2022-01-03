Ростов-на-Дону, 3 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь хулиганы испортили баннер, размещённый на здании гостиницы «Московская». Злоумышленники найдены, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Алёна Антонова Балончики для граффити

«К сожалению, в ночь с 31 декабря на 1 января вандалами баннер был испорчен: на него были нанесены уродующие вид граффити. Однако правоохранителям удалось отыскать виновников. В результате оперативных действий, один из вандалов был задержан и доставлен в отдел полиции № 4», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении хулигана к ответственности. Вандала могут обязать возместить нанесённый ущерб.

Логвиненко призвал горожан уважать свой город, отметив, что город — это отражение его жителей.