Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Отношения с РФ и Ираном станутглавными проблемами США в 2022 году, и предстоящие переговоры с руководством стран будут иметь решающие значения для будущего США, Европы, Ближнего Востока. Об этом пишет экс-сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман в статье для The Wall Street Journal.

По его мнению, Москва и Тегеран «проверяют на прочность» внешнюю политику администрации Белого дома США, которая в первый год президентства Джо Байдена «демонстрировала скорее принципиальность, чем силу».

«Унизительный вывод войск из Афганистана вселил в союзников по всему миру неуверенность в США, а РФ и Иран превратил в оппортунистов», — пишет он.

Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (РФ — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО).

Президенты РФ и США 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, Байден пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. А Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.