Кишинёв, 3 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду 3 января пришла в пункт вакцинации от COVID-19. Прямой эфир о ее вакцинации вёлся на странице главы государства в Facebook.

European People's Party Майя Санду

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На прививку президент прибыла в Государственную поликлинку в Кишинёве. До этого она прививалась весной и летом 2021 года вакциной AstraZeneca.

Стоит отметить, что в Молдавии третью дозу вакцины от COVID-19 начали в конце ноября 2021 года. Её ввели для медиков и граждан, находящихся в зоне риска по состоянию здоровья.