Чертково, Ростовская область, 3 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Ростовской области вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

Возгорание в квартире одноэтажного многоквартирного дома на улице Пролетарской в посёлке Чертково случилось ночью 2 января. Площадь пожара составила 12 кв. метров. В результате отравления продуктами горения погиб мужчина.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.