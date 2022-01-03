Детройт, США, 3 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Литтл Сизарс — арены» в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 1:5.

В составе победителей голами отличились Патрис Бержерон (15-я минута), финский форвард Эрик Хаула (28-я), Чарли Макэвой (46-я), Трент Фредерик (48-я) и чешский нападающий Томаш Носек (51-я).

Автором единственной забитой шайбы «Чикаго» стал Тайлер Бертуцци (12-я).

Российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 5 января сыграет на выезде с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Детройт» в этот же день дома встретится с командой «Сан-Хосе Шаркс».