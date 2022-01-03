Элиста, , 11:12 — REGNUM В Калмыкии в новогоднюю ночь и 1 января 2022 года зарегистрировано два пожара. В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России.

МЧС России 19.mchs.gov.ru

Так, в ночь на 1 января в посёлке Цаган-Усн Яшкульского района загорелся нежилой дом. Повреждены кровля и деревянные полы на площади 2 кв. метра. Ещё один пожар днём 1 января случился в посёлке Босхачи Октябрьского района. Огнём уничтожена частная кухня. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.

Жителей и гостей Калмыкии призвали соблюдать все требования пожарной безопасности.