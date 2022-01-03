В Калмыкии представили хронику пожаров в первые сутки 2022 года
Элиста, 3 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Калмыкии в новогоднюю ночь и 1 января 2022 года зарегистрировано два пожара. В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России.
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МЧС России
Так, в ночь на 1 января в посёлке Цаган-Усн Яшкульского района загорелся нежилой дом. Повреждены кровля и деревянные полы на площади 2 кв. метра. Ещё один пожар днём 1 января случился в посёлке Босхачи Октябрьского района. Огнём уничтожена частная кухня. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.
Жителей и гостей Калмыкии призвали соблюдать все требования пожарной безопасности.