Кабул, , 11:10 — REGNUM Департамент общественных работ Бамиана сообщает в информационном бюллетене, что несколько дорог в уездах Пенджаб и Вер провинции были заблокированы из-за сильного снегопада.

Мулла Абдул Халик Хакмал, директор департамента общественных работ провинции Бамиан, заявил 3 января, что из-за сильного снегопада маршруты Котал-Шато, Пенджаб-Абкул Керман, Верс-Поль-Бандшои, Дашт-э Дивали-Пенджаб-Базар и Сиах-Даре-Базар — Абкул-Керман заблокированы.

По его словам, на перевале Гаджигак наблюдается штормовой ветер и снегопад. Но пока этот путь открыт для движения.

После закрытия перевала Хате-Шато подъездной путь из провинций Гор и Дайкунди в Бамиан и Кабул будет заблокирован.

Абдул Халик Хакмал призвал не следовать этими маршрутами, пока движение на них не станет доступным. Он заявил, что по мере улучшения погоды эти маршруты будут очищены в ближайшее время.

Необходимо отметить, что около месяца назад департамент общественных работ провинции Бамиан заявил, что он полностью готов к очистке дорог в провинции.

Недавно департамент общественных работ Бамиана сообщил, что подписаны контракты с компаниями по очистке дорог, и что в ближайшее время в эти районы будет доставлена спецтехника.

Бамиан — одна из провинций Афганистана с самыми низкими температурами и наибольшим количеством выпадения осадков. Каждый год движение приостанавливается из-за сильных снегопадов и штормовых ветров.

Знаменитый перевал Саланг находится именно на территории этой провинции.