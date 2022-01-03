Москва, , 11:08 — REGNUM В начале наступившего года состоятся стратегические командно-штабные учения «Гром», в которых будут принимать участие всех три компонента стратегических ядерных сил России. Об этом 3 января сообщил близкий к Минобороны РФ источник.

РВСН Mil.ru

«Учения «Гром» с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года», — приводит его слова ТАСС.

При этом уточняется, что официального подтверждения такой информации нет

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что стратегические командно-штабные учения «Восток» и «Гром» должны состояться в 2022 году.