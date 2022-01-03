Луганск, , 11:07 — REGNUM Из-за аварии Киев прекратил подачу воды в ЛНР с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции. В результате сокращена подача воды в ряд населенных пунктов ЛНР, сообщили 3 января в пресс-службе «Лугансквода».

"Украинская сторона с 21:00 2 января прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР», — отмечается в сообщении.

Причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от ЗФС-3 на подконтрольной Киеву территории.

Петровская насосная станция и ЗФС — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.