Москва, 3 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Планировавшийся на январь 2022 года запуск российской ракеты с космодрома «Байконур» с пакетом спутников британской компании OneWeb перенесён на март по инициативе заказчика. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

Новая дата запуска пакета из 36 спутников установлена на 5 марта. Пуск будет производиться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1» с разгонным блоком «Фрегат».

Всего на 2022 год запланировано семь пусков российских носителей по контракту с компанией OneWeb. Шесть стартов пройдут с «Байконура», ещё один — с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

В 2021 году Роскосмос провёл восемь стартов по программе OneWeb. За год на околоземную орбиту выведены 284 спутника британской компании.

Орбитальная группировка OneWeb будет использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Общее число спутников в составе группировки превысит 600.