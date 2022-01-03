3 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент США Джо Байден 2 января провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Мирослава Романенко, , 11:54 — REGNUM Президент США Джо Байден 2 января провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, а также об этом в своем микроблоге в Twitter написал украинский президент Владимир Зеленский.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Байден провёл телефонный разговор с Зеленским

Американский президент заявил своему украинскому коллеге о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, Байден заверил Зеленского в готовности США и союзников дать решительный ответ России в случае её вторжения на территорию Украины.

Читайте также: Зеленский назвал темы, поднятые в телефонном разговоре с Байденом

По мнению Владимира Зеленского, его первый международный телефонный разговор 2022 года с президентом США доказывает «особый характер» их взаимоотношений.

Телефонный разговор лидеров США и Украины обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», Klymenko Time, «Крокодил» и «Украина Сейчас», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook.

«Интересно, сколько народу Украины стоит вот эта писулька про «ничего про Украину без Украины»? Полезные ископаемые за нее наверное пообещал отдать», — написал Igor.

«Уже тошнит… вечно мы пресмыкаемся перед всеми. Они нашу власть за людей не считают, а наша власть украинцев за людей не считают…» — возмутился один из комментирующих.

«А был ли вообще разговор, может, просто записали в сообщениях о разговоре, но забыли скоординировать текстовку!» — предположил Александр.

«То, о чём они говорят, на самом деле в массы не выкладывают!» — отметил Андрей С.

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает по телефону President.gov.ua

«Короче. Выразил озабоченность», — добавила Лариса.

«Можно было и не публиковать. У них, кажется, ctrl+C ctrl+V в любом документе. Разговор в одни ворота состоялся», — с сарказмом пишет DOM.

«Это ширма. В реале все это время надиктовывал инструкцию Зеленскому, что говорить и что делать до следующего разговора», — отреагировал Владимир.

«На кладбище без изменений», — не без сарказма отметила Татьяна Т.

«Там, наверное, для Зеленского автоответчик: «Вы дозвонились президенту Америки, чтобы получить нашу поддержку нажмите «один», гарантии нашей поддержки — нажмите «два»…» — иронизирует Александр П.

«Велики друзи (большие друзья — М. Р.)! Сегодня днем все СМИ трубить о перемоге (победе — М. Р.) будут», — пошутил Marat.

«Зеле (Зеленскому — М .Р.) еще не надоело слушать одно и то же каждый раз?!» — задалась вопросом Марьванна.

«Про Минск Володя [Зеленский] постеснялся написать», — добавил «Телегамм».

"Такое впечатление, что они между собой не говорили. Каждый разное написал», — пишет Yahooshkiii.

«Ага, особо интересно — про Минск у амеров и ни слова у Зели», — смеется Алина.

«Договорились договариваться. А сколько шума сделали из этого телефонного разговора. Но серьезные темы поднимались в разговоре Путина и Байдена, то есть когда большие дяди разговаривали», — отреагировала lamba.

Президент США Джо Байден в Овальном кабинете (сс) The White House

«Шуту дали сценарий», — с сарказмом добавил Max.

«Самой лучшей «поддержкой» Украины со стороны США будет, если они уберутся с нашей страны и забудут о нас навсегда», — написала Елена Ш.

«Афганистан уже защитили», — с сарказмом отметила Ljubov' F.

«Вова (обращение к Зеленскому — М. Р.), … когда играют в шахматы, с доской не договариваются…» — отметил Ван В.

«Радость-то какая! Барин позвонил!» — смеется Игорь И.

«Украину надо защищать от собственного правительства», — считает Василий Михайлович.

«Горбачеву тоже США обещали не расширять НАТО на восток… Обещать они будут все что угодно, а действовать — только в интересах США, и плевать им на Украину», — подытожил Victor O.

Читайте также: Сеть о словах экс-генпрокурора Украины: «Сам Зеленский — ходячий компромат»