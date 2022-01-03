Томск, , 11:03 — REGNUM В 12-квартирном двухэтажном брусовом жилом доме в селе Каргасок Томской области произошёл пожар, есть пострадавшие. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар Dave Hogg

Сообщение о пожаре поступило утром 3 января. На момент прибытия первого подразделения из квартиры на втором этаже шёл густой дым, в подъезде было сильное задымление.

По лестничным маршам и через окна по трёхколенной лестнице спасли 12 человек, в том числе троих детей.

Четыре человека пострадали. Продуктами горения отравились трое мужчин и женщина. Их госпитализировали.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причина устанавливается.

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