Пермь, , 11:00 — REGNUM Авиарейс EO 068 из Перми в Калининград отложен на 19:40 по местному времени. Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».

Пермский аэропорт «Большое Савино». Новый терминал

Oleg Abarnikov

По расписанию самолёт должен был вылететь в 11:15 местного времени. Однако затем вылет отложили. А прибытие самолёта из Еревана задерживается уже на 10 часов и 10 минут. Его ожидают в 18:35 местного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, оба рейса осуществляет авиакомпания «Икар». Пассажиры должны улететь в самолётах типа Embraer.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт Пермь — Калининград задержали на несколько часов