Омск, 3 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Омске по факту отравления детей парами хлора. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 января в Следственном комитете РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Уточняется, что дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») .

По предварительным данным, ЧП произошло в одной из омских саун, где 2 января отдыхали три семьи с девятью детьми в возрасте от трёх до 13 лет.

Уже находясь дома, после 22:00, родители заметили, что детям плохо. Они обратились в больницу.

Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. На месте происшествия работают следователи. Допрашиваются свидетели, взяты пробы воды в бассейне. Расследование продолжается.