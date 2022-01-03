Тбилиси, , 10:51 — REGNUM На ряде дорог Грузии из-за сильного снегопада и гололеда 3 января ввели ограничения для передвижения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог.

Снежные тучи dMz

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На ведущей к России трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, котора также называется Военно-грузинская дорога, запрещено движение грузовиков с прицепами и полуприцепами. На участках Млета — Гудаури и Гудаури — Коби движение разрешается только через лавинозащитные тоннели. Проезд контролирует патрульная полиция.

На участке дороги Альпана — Цагери крупногабаритному транспорту проезд запрещен. Для остальных видов транспорта движение разрешено только при использовании противоскользящих цепей. Также запрещено движение движение автомобилей с прицепами и полуприцепами на участке Хашури — Ацкури.