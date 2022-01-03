Бостон, США, 3 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» переиграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Keith Allison Джейлен Браун в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Игра прошла на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 116:111.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 50 очками и 11 подборами.

У «Орландо» наиболее результативным оказался легкий форвард Терренс Росс, в активе которого 33 очка, набранные во встрече.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 6 января сыграет дома с клубом «Сан-Антонио Спёрс», а «Орландо» 4 января на выезде встретится с командой «Чикаго Буллз».