Кронштадт, Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM На Якорной площади Кронштадта в очередной раз незаконно затушили Вечный огонь на мемориале, возведенном на братской могиле жертв событий начала XX века. Это происходит уже в третий раз за последнее время.

Вечный огонь в Кронштадте (цитата группы «Подслушано в Кронштадте") Https://vk.com/lovekronshtadt

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 2 января 14:47 мск в полицию поступило сообщение, что на мемориале потушен огонь и ощущается сильный запах газа.

После одного из предыдущих инцидентов у мемориала установили камеру видеонаблюдения, по записям которой было установлено, что в 14:23 огонь засыпал снегом молодой человек.

Несовершеннолетний, 2008 года рождения, был установлен и опрошен в присутствии родителей, у него взято объяснение. В 15:00 вечный огонь был восстановлен.

В братской могиле на Якорной площади покоятся участники первой русской революции, расстрелянные в Кронштадте, участники подавления мятежа на форте «Красная горка» в июне 1919 года и жертвы «Кронштадтского мятежа», убитые в марте 1921 года. В 1974 году братская могила была реконструирована по проекту архитектора А.К. Ларионовой. Памятник выполнен в форме рассеченной пирамиды, в центре которой в 1980 году был зажжен Вечный огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году был осужден местный житель, который вместе со спутницами жарил сосиски на Вечном огне. Он получил два года ограничения свободы, а его подруги — штраф по 15 тыс. рублей каждая.

29 ноября 2021 года Вечный огонь в Кронштадте засыпал первоклассник одной из местных школ. В отделе полиции со школьником и его матерью была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких поступков. Материалы направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

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