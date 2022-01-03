* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:46 — REGNUM Бывший и.о. министра иностранных дел Афганистана заявил, что взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо в ходе нынешней ситуации в стране и им нет альтернативы.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», бывший и.о. главы МИД Афганистана Идрис Заман сделал акцент на взаимопонимании и взаимодействии с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказал, что в настоящее время альтернативы талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не существует.

Он добавил: «В ходе встреч с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была достигнута договоренность, что мы начнем диалог, который приведет к формированию Лойяджирги или аналогичной структуры».

Заявление было сделано Идрисом Заманом в ходе встречи с министром иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амиром Ханом Моттаки и его заместителем Шир Мохаммадом Аббасом Станакзаем по вопросу обсуждения возможного сотрудничества.

Он заявил, что стороны согласились с необходимостью регионального диалога для развития Афганистана и национального межафганского диалога, в том числе и с афганцами, проживающими за рубежом.

Идрис был назначен исполняющим обязанности главы МИД Афганистана указом президента Ашрафа Гани в ноябре 2019 года после отставки Салахуддина Раббани.

Ранее он работал заместителем министра иностранных дел Афганистана, на посту министра он продержался недолго и ушел в отставку в феврале2020 года.