Омск, , 10:44 — REGNUM Угрозы для жизни детей, отравившихся парами хлора в развлекательном центре в Омске, нет. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 января в региональном министерстве здравоохранения.

Врач Martin Vorel

Некоторых из пострадавших выпишут 3 января, других — в течение двух дней. Взрослым стационарная помощь не потребовалась, уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января девятерых несовершеннолетних госпитализировали с подозрением на отравление парами хлора. По данным облпрокуратуры, госпитализация понадобилась после посещения 2 января одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске.

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