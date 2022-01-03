Лондон, , 10:40 — REGNUM Находящимся у границ с РФ в Эстонии военнослужащим Великобритании приказали «имитировать бурную активность», пишет The Mirror.

Данное распоряжение поступило из-за визита на базу старшего офицера Королевского флота, адмирала сэра Тони Радакина.

«Запускайте машины, открывайте все люки … Выпустите внешний слой комплекта, принесите руководство по эксплуатации, чтобы представить, что вы проводите функциональный тест командира», — отмечается в приказе.

Источник добавил, что такая «чушь» происходит каждый раз во время посещения базы старшими офицерами. По мнению офицеров это должно поднимать боевой дух солдат, но на деле это сбивает их с толку, отмечает издание.