Вашингтон, 3 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Американская компания Apple объявит о завершении перехода на процессоры собственной разработке летом 2022 года. Об этом говорится в материале автора Bloomberg Марка Гурмана.

Продукция Apple

До 2020 года в компьютерах и ноутбуках Apple использовались процессоры компании Intel. Летом 2020 года в Apple анонсировали полный отказ от процессоров Intel в течение нескольких лет, а в ноябре того же года Apple представила собственный процессор M1.

Специализирующийся на информационных технологиях журналист Марк Гурман считает, что в Apple объявят о завершении перехода на собственные чипы уже в июне 2022 года. Ожидается, что это заявление будет сделано на международной конференции разработчиков Apple WWDC 2022.

Гурман добавил, что в 2022 году Apple может представить несколько новых профессиональных компьютеров Mac на базе собственных чипов M1 Pro и M1 Max. Также он ожидает выход нового профессионального монитора, который будет примерно вдвое дешевле представленного в 2020 году Pro Display XDR.

В первой половине 2022 года ожидается выход смартфона iPhone SE 5G, а осенью — новая линейка iPhone 14. Тогда же могут быть представлены сразу три модели умных часов Apple Watch.