Чикаго, США, , 10:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу гостей со счетом 1:5.

В составе победителей голами отличились Мэттью Ткачук (14-я минута), шведский форвард Элиас Линдхольм (30-я, в большинстве), Тревор Льюис (38-я, в большинстве), Оливер Чюлингтон (59-я, в пустые ворота) и Джонни Годро (59-я).

Автором единственной забитой шайбы «Чикаго» стал Алекс Дебринкэт (10-я).

Российский защитник «Флеймз» Никита Задоров не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Калгари» 5 января сыграет на выезде с клубом «Флорида Пантерз», а «Чикаго» в этот же день дома встретится с командой «Колорадо Эвеланш».