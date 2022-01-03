Тюмень, 3 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году было введено 817 тыс. кв. метров индивидуального жилья. Эти данные сообщает информационный центр областного правительства.

Наталья Диева Жильё

Это на 34% больше, чем было в 2020 году. В общей структуре построенного жилья доля индивидуального занимает 47%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории региона возвели 1,745 млн кв. метров жилья. План удалось существенно перевыполнить.