Киев, 3 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В своем новогоднем обращении к жителям страны президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в наступившем году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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По словам Зеленского, в 2022 году украинские власти обеспечат всех участников силовой операции в Донбассе квартирами.

Также украинский президент отметил, что в этих квартирах ветераны боевых действий повесят на стенах «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

«А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что объем экспорта товаров с Украины в 2021 году составил $67,7 млрд.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

Также напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.