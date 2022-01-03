Обнинск, Калужская область, 3 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Первый в Калужской области рождественский вертеп у стен храма Рождества Христова торжественно открыл 2 января в Обнинске митрополит Калужский и Боровский Климент. Сюжет рождения младенца Христа стал традиционным украшением территории храма в преддверии одного из главных праздников православных верующих. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Владыка Климент поздравил с Новолетием и вручил памятные и сладкие подарки.

Владыка Климент поздравил присутствующих с Новолетием и вручил памятные и сладкие подарки. Выступая перед прихожанами храма, митрополит обратил внимание на то, что как важно каждому христианину приготовить свою душу ко встрече с богомладенцем Христом. Воспитанники воскресной школы храма пропели праздничные рождественские колядки и песнопения.

В тот же день в Калуге открылся «Рождественский вертеп» храма в честь святого Иоанна Предтечи. В церемонии открытия рождественской композиции приняли участие митрополит Калужский и Боровский Климент и городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Митрополит поздравил детей и взрослых с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством Христовым. Владыка Климент обратил внимание на то, что Рождество Христово — первый праздник нового года, и именно с ним многие связывают свои чаяния и надежды. Открытие рождественских вертепов у храмов традиционно знаменует начало Рождественской недели, предваряющей праздник. В эти дни композиции с фигурами библейских персонажей в Вифлеемской пещере напоминают православным о наступающем Рождестве Христовом и событиях, произошедших 2022 года назад.