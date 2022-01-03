Денвер, США, , 10:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

У победителей шайбы забросили Девон Тэйвз (32-я, в большинстве), шведский форвард Габриэль Ландеског (44-я, в большинстве), Логан О'Коннор (59-я) и финский нападающий Микко Рантанен (60-я, в пустые ворота).

В составе «Дакс» голы забили Сэм Кэррик (2-я) и Кэм Фаулер (24-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Колорадо» 5 января сыграет на выезде с клубом «Чикаго Блэкхоукс», а «Анахайм» в этот же день дома встретится с командой «Филадельфия Флайерз».