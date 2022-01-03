Музей Мирового океана установил рекорд по посещаемости в 2021 году
Калининград, 3 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Расположенный в Калининграде Музей Мирового океана в 2021 году принял более 1,2 млн посетителей, что стало рекордным показателем за все годы работы. Об этом сообщается на сайте музея.
Генеральной директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова рассказала, что 2022 год пройдёт под знаком празднования 350-летия со Дня рождения Петра I. В этот год музей планирует создать первый в России Петровский центр на базе историко-культурного центра «Корабельное воскресение» во Фридрихсбургских воротах.
Центр будет включать концертную и фестивальную площадку, а также экспозицию «Петр I — основатель Российского флота». Сивкова добавила, что в музейном фонде широко представлены материалы, отражающие вклад императора в морскую историю России.
Музей Мирового океана является первым в России комплексным маринистическим музеем. Он был открыт для посетителей в 1994 году, одни из первых выставочных площадей оборудованы на вставшем на вечную стоянку у музейного причала научно-исследовательском судне «Витязь».