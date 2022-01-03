Калининград, 3 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Расположенный в Калининграде Музей Мирового океана в 2021 году принял более 1,2 млн посетителей, что стало рекордным показателем за все годы работы. Об этом сообщается на сайте музея.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Вид на Музей мирового океана с палубы «Виктора Пацаева»

Генеральной директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова рассказала, что 2022 год пройдёт под знаком празднования 350-летия со Дня рождения Петра I. В этот год музей планирует создать первый в России Петровский центр на базе историко-культурного центра «Корабельное воскресение» во Фридрихсбургских воротах.

Центр будет включать концертную и фестивальную площадку, а также экспозицию «Петр I — основатель Российского флота». Сивкова добавила, что в музейном фонде широко представлены материалы, отражающие вклад императора в морскую историю России.

Музей Мирового океана является первым в России комплексным маринистическим музеем. Он был открыт для посетителей в 1994 году, одни из первых выставочных площадей оборудованы на вставшем на вечную стоянку у музейного причала научно-исследовательском судне «Витязь».