Москва, , 10:06 — REGNUM Экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в 2022 г., передает ТАСС.

Точные сроки появления новых тестов на алкоголь назовут позже, но прогнозируется, что это произойдет в 2022 г.

В июле 2021 г. сообщалось, что МВД РФ займется внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных водителей. Использование таких систем поможет уменьшить временные затраты при проверке автомобилистов и исключить субъективизм.

При отказе водителя проходить освидетельствование его отправят на вынужденное медосвидетельствование согласно ч. 1.1 ст. 27.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.