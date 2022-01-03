В ГИБДД могут появиться алкоиндикаторы для выявления пьяных водителей
Москва, 3 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в 2022 г., передает ТАСС.
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Инспектор ГИБДД
Точные сроки появления новых тестов на алкоголь назовут позже, но прогнозируется, что это произойдет в 2022 г.
В июле 2021 г. сообщалось, что МВД РФ займется внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных водителей. Использование таких систем поможет уменьшить временные затраты при проверке автомобилистов и исключить субъективизм.
При отказе водителя проходить освидетельствование его отправят на вынужденное медосвидетельствование согласно ч. 1.1 ст. 27.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.