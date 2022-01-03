Нью-Йорк, США, , 10:01 — REGNUM Матч регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз», который состоялся в ночь на 3 января, стал 1231-м для российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в его заокеанской карьере.

Александр Овечкин Nhl.com

В результате 36-летний российский хоккеист сравнялся с финским нападающим Олли Йокиненом по этому показателю и на данный момент они занимают 102-е место в лиге.

При этом в настоящее время в активе Овечкина 754 шайбы и 616 результативных передач за его карьеру в НХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в овертайме «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.