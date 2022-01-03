Будапешт, , 09:58 — REGNUM Пойти на сближение с Россией посоветовал западным державам венгерский аналитик Матьяш Кохан в статье для Ungard Heute.

По его словам, «Россия — это страна европейского образца». Любой, кто доедет до Владивостока, сможет убедиться, что Европа не заканчивается на границе восточной Польши, а простирается до берегов Японского моря.

«Кто съездит во Владивосток, тот убедится — Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», — пишет он.

Кохан указывает, что странам Запада необходимо отказаться от холодной войны на два фронта, и призывает пойти на сближение с Москвой и снизить свою зависимость от Пекина.