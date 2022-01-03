Тбилиси, 3 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» в январе станет причиной начала новой волны эпидемии в Грузии. Об этом заявил руководитель национальной группы по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, Иване Чхаидзе на телеканале «Имеди».

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Данные убедительно свидетельствуют о том, что в Грузии пик пятой волны уже пройден, но есть другая угроза, и это — «омикрон», — сказал врач.

Он отметил, что в Грузии новую мутацию выявили перед новогодними праздниками, и массовые мероприятия способствовали распространению «Омикрона». По мнению Чхаидзе, штамму потребуется две или три недели, чтобы он стал доминирующим в стране.

Стоит отметить, что, по данным на 2 января, в Грузии лабораторно подтвердили 144 случая заражения «Омикроном». Во всех случаях заболевание протекает в лёгкой форме.