Барнаул, , 09:54 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 3 января 2022 года, протестированы за сутки 1812 человек, выявлен 351 новый носитель. Это на 35 человек меньше, чем накануне, но и тестов сделано меньше — на 336.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 23 за сутки (всего 5729).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 154 (+66 за сутки) и 86 351 (+280 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 405 человек (-2 за сутки). Из них 171 подключен к аппаратам ИВЛ (-14 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8103 человека, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 120 524 человека. Вместе с тем, новый вирус победил 101 901 человек (+567 за сутки).

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