Барнаул, , 09:51 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 3 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 163 042 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 15 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцинация Yarregion.ru

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Из общего числа привитых 59 093 жителей региона получили первую прививку (на 12 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 045 915 (+24 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 58 034 ревакцинированном (+3 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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