Верхняя Салда, Свердловская область, , 09:44 — REGNUM В Верхней Салде Свердловской области устранили повреждение на трубопроводе диаметром 630 мм. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Отопление



Работы были закончены 2 января в 22:40 по местному времени. Теплоснабжение потребителей полностью восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, повреждение было выявлено ещё в конце декабря. Однако для ремонтных работ нужно было отключать отопление, а на улице стояли морозы.

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