Верхняя Салда, Свердловская область, 3 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Верхней Салде Свердловской области устранили повреждение на трубопроводе диаметром 630 мм. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Отопление

Работы были закончены 2 января в 22:40 по местному времени. Теплоснабжение потребителей полностью восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, повреждение было выявлено ещё в конце декабря. Однако для ремонтных работ нужно было отключать отопление, а на улице стояли морозы.