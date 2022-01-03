Москва, 3 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Снижению цен на газ в Европе могли бы способствовать скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) с увеличением поставок российского газа. Об этом 3 января заявили эксперты, мнение которых приводит РИА Новости.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток — 2»

Как указал старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит, запуск указанного трубопровода в течение ближайшего времени стал бы причиной «немедленного» снижения цен на газ в Европе.

«Баланс спроса и предложения не претерпит существенных изменений, и Европа будет по-прежнему испытывать дефицит газа. Однако риск прекращения поставок в Европу мог бы снизиться», — сказал он.

Также заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что запуск СП-2 может привести к снижению цен на газ только вкупе с новыми контрактами на поставку голубого топлива.

«Сейчас тот случай, когда скорейший запуск газопровода отвечает прежде всего интересам европейского рынка и европейских потребителей. Готовы ли политики и чиновники повернуться к ним лицом — вопрос сложный. Пока — не очень, но по мере раскручивания маховика зимы ситуация должна поменяться в лучшую сторону», — добавил эксперт.

Кроме того, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко также отметил, что запуск газопровода окажет влияние на цены только при условии роста поставок российского газа в Европу.

«Важен не столько факт ввода в эксплуатацию газопровода, столько то, насколько Газпром будет готов после этого увеличить поставки, то есть возобновить спотовые продажи через электронную платформу и довести уровень заполненности собственных хранилищ в Европе до комфортного», — пояснил он.

При этом Маринченко предположил, что, в случае соблюдения указанных условий, цена на газ в Европе упадет до менее чем $500 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января стало известно, что до наиболее низкого уровня за последние два месяца снизилась прокачка российского газа через территорию Украины в Словакию.