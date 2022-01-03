Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Производители микросхем во всём мире в 2021 году продали полупроводниковых изделий на общую сумму $553 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные страховой компании Euler Hermes.

Электронная плата

В сравнении с 2020 годом глобальные продажи полупроводников выросли на 26%. Эксперты Euler Hermes прогнозируют, что рост продаж продолжится в 2022 году.

В Euler Hermes считают, что в текущем году совокупные продажи электронных микросхем в сравнении с 2021 годом вырастут на 9%. Таким образом, годовые продажи полупроводников впервые в истории смогут превысить отметку в $600 млрд.

В 2019 году рынок полупроводников упал на 12% в сравнении с предыдущим годом. Пандемия новой коронавирусной инфекции вызвала рост спроса на компьютеры и потребительскую электронику. Благодаря этому в 2020 году совокупные доходы от продаж полупроводников выросли на 7,3%.

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