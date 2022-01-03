Кяхтинский район, Бурятия, , 09:37 — REGNUM Вспышка нодулярного (узелкового) дерматита скота в Бурятии является последствием событий весны 2021 года. Об этом заявил директор регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Намжил Мардваев, напомнив о массовом падеже животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Падёж скота в Бурятии. Май 2021 года Страница директора ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжила Мардваева в «Фейсбук»

В Джидинском районе республики из-за недостатка кормов после снежной зимы 2020−2021 годов пало множество голов скота. При этом долгое время трупы погибших животных валялись в степи, рискуя вызвать болезни.

«Видимо, все ждут вспышку! И только тогда в авральном порядке, героически будут устранять. Нужно отметить, что в связи с обильными дождями все стоки с бактериями и патогенами от этих павших животных попадают в ручьи далее в реки и придут по Селенге в Улан-Удэ, а затем и в Байкал», — заявлял в мае Мардваев.

О вспышке дерматита у коров в двух районах Бурятии — Кяхтинском и Бичурском, стало известно в декабре 2021 года. К настоящему времени число заражённых животных оценивается в 1 тыс. голов скота. Все они подлежат уничтожению.

«Всё логично и предсказуемо. И это уже, к сожалению, последствия! Как бы я не пытался предупредить о предстоящей катастрофе, но всё шло к эпидемии, что и случилось в южных районах республики», — написал Намжил Мардваев на своей странице в «Фейсбук».

По его мнению, если бы власти тогда занялись профилактикой, то сегодняшних событий можно было бы избежать. В числе причин произошедшего он назвал «системные провали в управлении».

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