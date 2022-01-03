Омск, , 09:32 — REGNUM Прокуратурой Кировского округа Омска проверяет данные медицинского учреждения о госпитализации в ночь на 3 января девяти несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора. Как сообщает пресс-служба ведомства, госпитализация понадобилась после посещения 2 января 2022 года одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске.

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На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств произошедшего выехал прокурор Кировского округа г. Омска Дмитрий Назаров.

В ходе надзорных мероприятий прокуратуры будет дана оценка соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, пояснили в прокуратуре.