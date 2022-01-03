Омск, 3 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Девять детей госпитализировали в Омске после посещения ими накануне одного из спортивно-оздоровительных центров города. Об этом 3 января сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Materialscientist Жидкий хлор

«Прокуратурой Кировского округа г. Омска организована проверка по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время 9 несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в г. Омске», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прокурор Кировского округа Омска Дмитрий Назаров выехал на место происшествия для координации действий правоохранителей.

Кроме этого, отмечается, что по итогам надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, включая санитарно-эпидемиологические.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело было заведено сотрудниками правоохранительных органов по факту гибели трех человек, предположительно, в результате отравления суррогатным алкоголем в подмосковной Балашихе.