Ереван, 3 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Россия продолжает укреплять систему безопасности Армении, несмотря на то, что при премьер-министре республики Николе Пашиняне уровень отношений Москвы и Еревана «опустился ниже плинтуса». Об этом агентству «Новости Армения» заявил политолог Аргишти Кивирян.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

«Москва даже сейчас, даже в условиях нахождения Пашиняна у власти, предпринимает шаги, направленные на укрепление безопасности Армении, поскольку это исходит из ее интересов», — сказал эксперт.

Он отметил, что Москва после распада СССР в значительной мере утратила влияние в Закавказье. В настоящее время в регионе только две российские военные базы: в Армении и в Нагорном Карабахе (на самом деле, Россия имеет военную базу в Абхазии, военную базу в Южной Осетии, фактически две базы в Армении и контингент миротворцев (не базу) — в Карабахе — ИА REGNUM). Политолог считает, что уход России из Армении будет равнозначен уходу из региона.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Одним из условий соглашения было присутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев.