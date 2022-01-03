Питтсбург, США, 3 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс — Арены» в Питтсбурге и закончилась в пользу хозяев с крупным счетом 8:5.

В составе победителей голами отличились оформившие в матче хет-трик Эван Родригес (2-я минута, 5-я и 58-я, в большинстве) и Брайан Раст (7-я, 20-я и 60-я, в пустые ворота) а также Джейк Гюнцель (4-я) и финский форвард Каспер Бьёркквист (17-я).

У «Сан-Хосе» шайбами отличились российский нападающий Александр Барабанов (16-я), Брент Бёрнс (35-я, в большинстве), Мэтт Ньето (41-я), Джейкоб Миддлтон (44-я) и Логан Кутюр (45-я).

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 5 января сыграет дома с клубом «Сент-Луис Блюз», а «Сан-Хосе» в этот же день в гостях встретится с командой «Детройт Ред Уингз».