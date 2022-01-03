Москва, 3 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Первый спутник для создания орбитальной группировки «Скиф» для широкополосного доступа к сети интернет будет запущен в последнем квартале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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В госкорпорации сообщили, что специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (входит в Роскосмос) закончили изготовление каркасов крыльев солнечной батареи малого космического аппарата «Скиф-Д».

В настоящее время каркасы отправлены в Краснодар, где их оснастят фотопреобразователями отечественного производства. Планируется, что готовое изделие вернётся в «ИСС Решетнёва» в мае 2022 года, где они будут установлены на спутник «Скиф-Д».

"Сам запуск космического аппарата «Скиф-Д» запланирован на четвёртый квартал 2022 года», — сообщили в Роскосмосе.

На основе спутников «Скиф-Д» будет создана орбитальная группировка «Скиф», которая будет использоваться для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. Всего в состав группировки войдёт 12 спутников этой серии. Планируется, что все они будут развёрнуты к 2028 году.