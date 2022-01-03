Москва, , 09:09 — REGNUM В случае соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер и проведения вакцинации от COVID-19, связанная с новым заболеванием пандемия может закончиться в России к маю наступившего года. Такое мнение 3 января высказал заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко Duma.gov.ru

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«До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — приводит его слова ТАСС.

Также Онищенко добавил, что, как он считает, на данный момент нет оснований для паники и введения локдауна, так как вакцины от нового заболевания уже созданы и потому, по мнению врача-эпидемиолога, нужно сконцентрироваться на проведении кампании по вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Республике Карелия выявили первый в регионе случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».