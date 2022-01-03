Баку, 3 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 2 января выявили 368 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6435 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике выявили 617 679 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 601 069 человек, в том числе 918 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 8235 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8375 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 364 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 6444 тестов. Выздоровевшими медики признали 605 человек. Скончались семь пациентов с диагнозом COVID-19.