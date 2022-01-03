Иркутск, , 09:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 3 января 2022 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7140 человек, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 158 145 (+304 за сутки). Госпитализированы 2245 (-28 за сутки).

В то же время излечились 142 136 пациентов (рекордные +1216 за сутки). Ещё 588 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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